Este cuarto domingo del mes de octubre se celebra, oficialmente, el Día Nacional de la Carapulcra con Sopa Seca Chinchana.

Gastronomía local

Martín Sam Solano, jefe zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo indicó que este año la celebración tendrá como escenario la plaza de armas del distrito de Pueblo Nuevo y comenzará desde las 11 de la mañana.

Refirió que se realizará demostración de como se prepara este potaje bandera de la provincia de Chincha, además habrá degustación y presentaciones culturales con artistas de la provincia.

Cabe indicar que en el 2021 mediante ordenanza regional N°016 se reconoce al popular ‘manchapecho’ como plato típico, representativo y patrimonio gastronómico de la región Ica, desde entonces cada 4to domingo se celebra esta fecha en Chincha.

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