de octubre se celebra, oficialmente, el Día Nacional de la Carapulcra con

Gastronomía local

Martín Sam Solano, jefe zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo indicó que este año la celebración tendrá como escenario la plaza de armas del distrito de Pueblo Nuevo y comenzará desde las 11 de la mañana.

Refirió que se realizará demostración de como se prepara este potaje bandera de la provincia de Chincha, además habrá degustación y presentaciones culturales con artistas de la provincia.

Cabe indicar que en el 2021 mediante ordenanza regional N°016 se reconoce al popular ‘manchapecho’ como plato típico, representativo y patrimonio gastronómico de la región Ica, desde entonces cada 4to domingo se celebra esta fecha en Chincha.

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