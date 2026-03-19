El Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud en Chincha conmemoró su 43.° aniversario de funcionamiento, consolidándose como un espacio orientado al bienestar integral, la salud y la integración social de la población adulta mayor asegurada en la región.

Calidad de vida

La actividad se desarrolló en un ambiente festivo, con la participación de usuarios, personal del centro y representantes de la Red Asistencial Ica. Durante la ceremonia, la licenciada Claudia Calderón destacó la trayectoria del CAM y su aporte sostenido en la promoción de un envejecimiento activo.

Según señaló, el centro brinda de manera permanente talleres ocupacionales, actividades físicas y espacios de acompañamiento emocional, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que acuden a este servicio.

En el marco de la celebración, el gerente de la Red Asistencial Ica, Roberto Almeida Donaire, hizo llegar un mensaje de reconocimiento al equipo humano del centro y a sus usuarios.

“Mi reconocimiento a cada integrante y al equipo que hace posible este espacio de vida y esperanza; nuestra prioridad sigue siendo brindar un trato humanizado y de calidad que dignifique sus años de experiencia”, expresó.

El Centro del Adulto Mayor de Chincha forma parte de la estrategia de EsSalud orientada a fortalecer la atención integral de la población adulta mayor, promoviendo no solo la salud física, sino también el bienestar emocional y la participación activa en la comunidad.

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