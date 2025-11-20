La noche del martes 18 de noviembre dejó de existir José Alberto Navarro Grau a los 90 años de edad. La figura política de la provincia de Chincha ocupó, mediante voto popular, el cargo de alcalde provincial durante varios años, tras su trayectoria nacional como ministro de Educación, diputado y senador. Los restos del ingeniero agrónomo de profesión hoy serán llevados a la plaza de Armas de la ciudad para el homenaje municipal.

Trayectoria profesional

Navarro, inició su carrera política en Acción Popular. En el año 1963 desempeña su primer cargo al ser elegido diputado por Ica. Dos años más tarde (setiembre 1965) el entonces presidente Fernando Belaunde Terry, lo convoca para asumir como ministro de Educación, función que realizó hasta abril de 1966. Luego, en las elecciones de 1985 con cerca de 23 mil votos es elegido senador para el periodo parlamentario 1985-1990.

Con ese legajo postula en el año 1992 a la alcaldía de la provincia de Chincha, resultando ganador para el periodo 1993-1995. José Navarro con el apoyo de sus simpatizantes continúo ganando las elecciones siguientes y siguió gobernando como alcalde en los periodos 1996-1998 y 1999-2002. La cuarta vez que gobierna el municipio provincial fue desde 2007 a 2010, convirtiéndose en uno de los políticos con mayor trayectoria.

Tras retirarse de la función pública, ya con más de 7 décadas de vida seguía atento a la agricultura y al desarrollo de la ciudad. José Navarro, nieto del héroe nacional Miguel Grau Seminario, pasó sus últimos años en su vivienda de la av. Victoria, recibiendo a sus simpatizantes y a pesar de ya no figurar en las contiendas siempre era visto como un adversario en las elecciones municipales. Su partida deja una huella en el panorama local.

Los restos de Navarro Grau son velados en su vivienda y según una fuente cercana a los deudos hoy por la tarde partirá el cortejo con dirección a la plaza de Armas de la ciudad, en donde la municipalidad ofrecerá un homenaje al exalcalde. Luego será el traslado al camposanto de la ciudad.

