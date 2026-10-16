Un menor de 16 años, conocido en el mundo del hampa, con el alias “Taita”, fue detenido por la policía por su presunta participación en el ataque criminal, en agravio de una joven de 19 años. Las investigaciones realizadas en la comisaría revelan que el adolescente actuó por encargo en complicidad con otro sujeto a cambio de recibir la suma de 600 soles. El hecho fue captado por cámaras de seguridad, que permiten establecer el rol del retenido.

Hechos delictivos

El pasado 8 de octubre estuvo marcado por la criminalidad debido a dos sucesos violentos. El primero costó la vida a la empresaria Roxana Félix Carbajal, asesinada a balazos durante la instalación de la feria, en Chincha Alta. Luego, en el asentamiento humano 28 de Julio, en Pueblo Nuevo, la joven Lucía Fernanda, quien se encontraba en la bodega de su casa recibió varios disparos. Ella fue derivada al área de trauma shock debido a su estado de salud.

La policía al visualizar el video de la cámara de seguridad consiguió ubicar a uno de los involucrados. Se trata del menor E.G.M (16) (a) “Taita”, quien a su corta edad es sindicado como presunto integrante de “Los sanguinarios del hampa”, además de estar relacionado con el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio en grado de tentativa con lesiones graves por proyectil de arma de fuego, en agravio de la joven de 19.

La versión del retenido permitió a los agentes dar con la motocicleta empleada en el ataque criminal, además de la incautación de la prenda de vestir que portaba en el momento del hecho. Asimismo, la policía identificó al segundo implicado en el atentado, que pudo costar la vida a Lucía Fernanda. Se trata de U.P.U., conocido en el mundo delictivo como “Uziel”. Estos habrían actuado por encargo de un sujeto recluido en el penal de Chincha.

Según información de la policía, el presidiario pagó el monto de 600 soles a alias “Taita” y a su compinche “Uziel” para realizar el ataque contra la joven. El móvil sigue siendo investigado por el personal policial. El vehículo menor usado para escapar y otras especies incautadas también fueron derivadas a la sede especializada de la PNP.

EL DATO: El ataque criminal cometido por los presuntos integrantes de la banda “los sanguinarios del hampa” fue captado por la cámara de seguridad de la bodega, la cual registró las características y acciones realizadas por alias “taita” y “Uziel”.

LA CIFRA: 2 sujetos estuvieron a cargo del ataque que pudo costar a vida a una joven.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO