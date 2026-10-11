En medio de gritos de justicia ayer se realizó el sepelio de Roxana Félix Carbajal, esposa del promotor de eventos Roberto Rospigliosi, asesinada a balazos el pasado jueves 8 de octubre en el lugar donde se instalaba el campo ferial por aniversario de la provincia de Chincha. Los deudos y amigos de la infortunada condujeron el féretro a la División de Orden Público y Seguridad para exigir que esta muerte no quede impune.

Último adiós

El cortejo llegó a la Plaza Mayor de Chincha y frente a la sede policial se escuchó el clamor de justicia. Y es que los dos sujetos que cometieron el crimen, así como otros involucrados aún no han sido detenidos por la policía. “A las autoridades por favor que no quede impune la muerte de mi esposa. Hoy fui yo, mañana puede ser otro, no se puede ni surgir acá en Chincha, pido justicia”, invoca Roberto Rospigliosi.

Comentó además que eran víctima de extorsión “desde hace mucho tiempo” y aunque presentó las denuncias no encontró tranquilidad para su familia. “Hay dos denuncias, han atentado contra mi hijo, después contra mi casa. Hay denuncias, pero la policía no hace nada”, mencionó el promotor de eventos.

Con relación al caso, la policía informó ayer que se había recuperado la motocicleta utilizada por los criminales. El vehículo menor con orden de captura vigente por hurto fue encontrado en un predio abandonado por la zona de Jahuay, en el distrito de Grocio Prado. La unidad permanece en la sede policial mientras siguen las diligencias para la detención del verdugo y su compinche.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO