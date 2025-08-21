Pese a la conformidad otorgada por la supervisión, la Contraloría General de la República detectó deficiencias y trabajos inconclusos en el proyecto de infraestructura deportiva y espacio recreativo del parque Mora, lo cual perjudica a los pobladores del distrito de Chincha Baja, en la provincia de Chincha.

Fiscalización in situ

Según el Informe de Visita de Control n.° 006-2025-OCI/0405-SVC, que abarcó del 25 de junio al 1 de julio de 2025, la obra, valorizada en 549 mil 350 soles, culminó el 2 de abril del 2025 con la aprobación de la supervisión. Sin embargo, durante la inspección se constató que no se instalaron los tableros eléctricos necesarios para el funcionamiento de las luminarias, falta relleno de asfalto en las juntas de sardineles, y el techo metálico carece de tirantes diagonales que otorguen la resistencia adecuada.

Además, se evidenció que se ejecutó un cerco perimétrico diferente al diseño original, entre otras irregularidades que ponen en duda la calidad y el cumplimiento total de la obra.

A pesar de que la supervisión dio por concluida la obra y solicitó su recepción formal, se identificó que el contratista continuó realizando partidas fuera del plazo estipulado en el contrato, situación que podría generar un perjuicio económico para la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, dado que no se aplicaron penalidades por mora, lo que además afecta la calidad y durabilidad de la infraestructura deportiva.

La Contraloría también constató que los trabajadores del contratista efectuaban labores de pintado en el techo de la losa deportiva y de tarrajeo en las tribunas sin contar con los implementos de protección personal necesarios, ni con la supervisión adecuada de especialistas en seguridad y medio ambiente, así como la ausencia del jefe de supervisión en el lugar, lo cual pone en riesgo la seguridad y la correcta ejecución de la obra.

Finalmente, el informe revela que la entidad responsable otorgó una ampliación de plazo de 15 días calendario a favor del contratista sin realizar la evaluación previa y correspondiente de los procedimientos administrativos que justificaran esta decisión.

Esta situación evidencia una falta de control y seguimiento que podría facilitar la mala administración de recursos públicos y retrasos innecesarios. El resultado de este informe de visita de control fue comunicado a la Municipalidad Distrital de Chincha Baja para que adopte las medidas correctivas y sancionadoras que correspondan, con el objetivo de garantizar la integridad de la obra y la correcta utilización del presupuesto asignado.

VIDEO RECOMENDADO