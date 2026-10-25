En San Pedro de Huacarpana, distrito altoandino de la provincia de Chincha, la tarde del viernes comenzó a presentar caída de lluvia intensa.

Intensas precipitaciones

Una de las zonas con precitación pluvial más intensa fue el centro poblado Bellavista, dejando la plazuela y calles inundadas en pocos minutos. Esta situación climática obligo a la población a paralizar todas sus actividades y buscar refugio en sus viviendas.

Según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) la lluvia tendrá escenario de moderada a fuerte y hoy domingo se prevé que también ocurra esta situación climática.

Mientras que, los distritos de la costa chinchana, la tarde del viernes soportaron precipitación pluvial que se extendió hasta la noche, generando filtración en viviendas con techo precario.

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