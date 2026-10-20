La campaña navideña es una de las temporadas comerciales más importantes del año para miles de emprendedores, que necesitan invertir en mercadería, producción o abastecimiento para atender una mayor demanda. En Ica, esa preparación coincide este año con una alerta adicional: 37 distritos de las provincias de Ica, Chincha, Pisco, Palpa y Nasca se encuentran en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

Protección del esfuerzo

De acuerdo con Roberto Mosquera, gerente regional de Caja Cusco, este escenario obliga a mirar la campaña navideña no solo desde la oportunidad de vender más, sino también desde el riesgo que implica comprometer una mayor parte del capital del negocio en una temporada de alta actividad.

“En Navidad, muchos emprendedores compran más mercadería, aumentan su producción o se abastecen para una temporada clave de ventas. Esa mayor inversión también significa una mayor exposición si ocurre una emergencia. Por eso, planificar la campaña debe incluir no sólo cómo crecer, sino también cómo proteger el esfuerzo y el capital que sostienen el negocio”, señaló Mosquera.

Durante las semanas previas a Navidad, muchos pequeños negocios necesitan comprar más productos, producir con anticipación o atender pedidos mayores. Esto significa que una parte importante de sus recursos queda invertida en la campaña y que cualquier situación que interrumpa la actividad puede tener consecuencias sobre sus ingresos y capacidad para seguir operando.

Por ello, además de planificar cuánto invertir y cómo financiar la campaña, resulta pertinente que los emprendedores evalúen alternativas de protección frente a contingencias. El Crédito Navideño de Caja Cusco contempla la posibilidad de acceder a un seguro ante desastres naturales por S/ 12, con una cobertura de tres meses, sujeto a las condiciones del producto.

La situación de Ica refuerza esa necesidad de prevención. Los 37 distritos comprendidos en la declaratoria se distribuyen entre las cinco provincias de la región: 14 en Ica, 8 en Chincha, 6 en Pisco, 5 en Palpa y 4 en Nasca.

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