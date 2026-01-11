Por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia de arma de fuego son investigados Jhon Martin (25) (a) “cevichito” y una menor de 16 años, procedentes de la provincia de Ica.

Delito en la zona

El sujeto fue detenido por personal de la Unidad de Salvataje de playa Las Violetas, en Tambo de Mora, junto a los efectivos de la DUE y los Halcones, tras la denuncia alcanzada por comerciantes de disparos que se estaban cometiendo en el balneario.

Durante la intervención se encontró una pistola y 13 casquillos percutidos. “Cevichito” sería el propietario del arma de fuego, y se encontraba en compañía de la menor, quien pretendía esconder el arma ante la presencia policial.

Ambos permanecen bajo investigación en coordinación con la fiscalía penal y la fiscalía de familia.

VIDEO RECOMENDADO