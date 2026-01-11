contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia de arma de fuego son investigados Jhon Martin (25) (a) “cevichito” y una menor de 16 años,

Delito en la zona

El sujeto fue detenido por personal de la Unidad de Salvataje de playa Las Violetas, en Tambo de Mora, junto a los efectivos de la DUE y los Halcones, tras la denuncia alcanzada por comerciantes de disparos que se estaban cometiendo en el balneario.

Durante la intervención se encontró una pistola y 13 casquillos percutidos. “Cevichito” sería el propietario del arma de fuego, y se encontraba en compañía de la menor, quien pretendía esconder el arma ante la presencia policial.

Ambos permanecen bajo investigación en coordinación con la fiscalía penal y la fiscalía de familia.

