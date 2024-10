En el acuerdo de concejo N°022-2024 de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado se advierte la consignación de un hecho falso. Según el regidor Nicolás Yataco Fox este documento no coincide con lo que fue acordado en acta y solicita las investigaciones correspondientes para que se descubra porque se realizó el llenado con todo un artículo, el cual contenía además una acción que no es facultad de los concejales.

Documento irregular

Los regidores distritales -en su totalidad- acudieron a la sesión ordinaria de concejo municipal que se realizó el 19 de marzo de este año. Durante ese encuentro, Yataco Fox menciona que hay funcionarios de la gestión del burgomaestre Hugo Pachas comprometidos en la expedición de la licencia de funcionamiento y certificado ITSE otorgados a un local de recepciones. En ese contexto, los concejales aprueban que se derive a Secretaria Técnica para que los involucrados sean sometidos a procedimiento administrativo disciplinario si fuera el caso.

El mencionado acuerdo de concejo señala en el artículo primero: “aprobar se inicie el procedimiento administrativo disciplinario en contra de los funcionarios que resulten responsables en la expedición de la licencia de funcionamiento y certificado ITSE”. Sin embargo, este contenido “no es lo acordado en acta”, señala Nicolás Yataco. Es decir, que se pretendió atribuir a los regidores no solo un hecho que no realizaron, sino que además no es función de ellos.

Y no es solo eso. A raíz del documento se presentó un pedido para vacar del cargo a todos los regidores de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado por la presunta causal de incurrir en acto administrativo. En la sesión extraordinaria, realizada el último jueves, se advirtió que en dicho acuerdo se le había agregado el primer artículo, el cual no era coincidente con el acta. Bajo este sustento los regidores votaron en contra de la vacancia.

Nicolás Yataco manifestó que el hecho, que pudo costarle el cargo a los regidores, fue tratado como ´error material´. Sin embargo, él considera que esa excusa puede entenderse cuando existe falla ortográfica, pero en este caso se trata de la consignación de todo un artículo y este documento además tiene el visto bueno de gerencia, asesoría jurídica, secretaria general y hasta la firma del alcalde Hugo Pachas. El concejal solicita investigación para que la verdad salga a la luz.

