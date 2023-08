En las municipalidades de Grocio Prado y Chincha se han detectado contrataciones de trabajadores pese a no contar con el perfil exigido y no acreditar requisitos. La observación de estos hechos fue alcanzada a los alcaldes Hugo Pachas y César Carranza, respectivamente, a fin se adopten las acciones preventivas y correctivas.

Informe

Con respecto al caso de Grocio Prado, se ha pronunciado el Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Provincial de Chincha. Mediante informe N°037 se señala que la contratación de Steven Yataco, incorporado como chofer para el servicio de serenazgo en la gestión de Hugo Pachas se realizó “sin cumplir con el perfil establecido en términos de referencia y en el Manual de Clasificador de Cargos”.

La comisión de control sostiene que Yataco no acreditó documentariamente las capacitaciones técnicas, experiencia de conductor, brevete profesional y otros. Se indica además que con fecha 09 de julio ocurrió un accidente con daños materiales que involucra a la camioneta de placa EAI-717 de propiedad municipal. El trabajador fue señalado como chófer del vehículo.

La comisión de control ha pedido al gobierno distrital información sobre este siniestro. Pero, no hay mucho de manera documentada, y es que no hubo dosaje etílico y tampoco acta policial. Lo que se presume es que no se interpuso denuncia policial, por “falta de diligencia de parte de personal de la entidad”. Sumado a esto que se contrató a Steven Yataco “sin que acredite contar con la experiencia para maniobrar un bien del estado, exponiéndolo a accidentes”.

Con relación al concejo provincial, la Gerencia Regional de Control de Ica en el informe N°15760, advierte que un directivo público de libre dirección y remoción no acredita el cumplimiento de los requisitos mínimos. Se trata de Anthony Niebuhr, designado gerente de Administración el 3 de enero de 2023.

El órgano de control pone en evidencia que la Subgerencia de Recursos Humanos no habría contado con la información que acreditaba la experiencia laboral del servidor. “Se advierte que el citado directivo, no acreditó el cumplimiento de la experiencia especifica en la función o materia mínima requerida, además de la experiencia especifica en el sector público”, se lee en el informe.

