Dos funcionarios del municipio de Ica no cumplen con el perfil.

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ica ha informado al alcalde Carlos Reyes Roque que dos funcionarios de reciente designación no cumplen con el perfil exigido. Ellos son el gerente de Desarrollo Social, Luis Alfredo Huarancca Tipiana y el agente municipal de Huacachina, Martín Parra Jaúregui. No cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento de la Ley N° 31419 y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la comuna provincial.

Según el MOF, el requisito mínimo es que el gerente de Desarrollo Social, Huarancca Tipiana debe tener título de economista, licenciado en Administración, abogado u otra profesión con experiencia en trabajo social, capacitación especializada en Gerencia Social y tener como mínimo cinco años en el ejercicio de la profisión y tres años en la administración pública.

De la verificación del cumplimiento de los requisitos, Huarancca Tipiana tiene título de cirujano dentista expedido por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Acredita experiencia general, pero no acredita la experiencia específica, por ello no guarda correspondencia con las funciones propias de un cargo directivo.

El informe precisa que Huarancca Tipiana cuenta con una experiencia general de seis años, 4 meses y 8 días y cumple con la experiencia general de cuatro años exigida. Sin embargo, la experiencia específica de tres años en temas relacionados a gestión municipal, gestión pública y conducción de personal, de los cuales un año debe ser en puestos o cargos de dirección en el sector público o privado o su equivalencia y un año en el sector público, no lo acredita.

Para el cargo de agente municipal de Huacachina, el MOF exige tener título profesional universitario colegiado y habilitado, capacitación especializada en gestión municipal y experiencia mínima de cuatro años en el ejercicio de la profesion y tres años de gestión municipal; tener conducta intachable y reconocimiento del centro poblado.

Parra Jaúregui es licenciado de Administración, egresado de la primera casa superior de estudios de Ica, pero no está colegiado ni habilitado. En resumen, el agente municipal del Oasis de América no cumple con la totalidad de los requisitos previstos en el MOF. No acredita la colegiatura y la habilitación y la experiencia mínima de tres años en gestión municipal.

