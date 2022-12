“Escuché varios disparos y cuando salí a ver había un cuerpo en el suelo, junto a una moto”, es el comentario de un vecino del centro poblado Nueva Molina del distrito de Alto Larán, sobre una balacera suscitada la noche del jueves en este lugar y que dejó como saldo una persona fallecida. Se trata de Adrián Gonzalo Manza Murgueytío (20), conocido como “Negro Manza”.

Crimen en la zona

En esta zona pasada las 10 de la noche se escucharon las ráfagas de los proyectiles de arma de fuego. Los vecinos quedaron aterrados por lo ocurrido y recién cuando todo se calma alcanzan a advertir sobre la presencia de dos motocicletas. Al parecer, una de los asesinos y la otra de la víctima. Se observa además que había quedado tendido un hombre y por las lesiones que presentaba se presumía que fue alcanzado por las balas.

Los pobladores comunican a la policía y en la diligencia se certificó que el hombre ya no tenía signos vitales, siendo identificado como Adrián Manza, quien hace unos días había abandonado el centro penitenciario de Chincha, en donde purgó condena al ser acusado por el delito de robo agravado. Sus restos por disposición fiscal fueron trasladados a la morgue del distrito de Alto Larán.

Antecedentes. En tanto, la policía continúa con las investigaciones sobre este nuevo hecho de sangre y no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas. No obstante, aún no se ha logrado determinar porqué la presencia del “Negro Manza” en este alejado lugar y si estaba en compañía de otro sujeto al momento que se inicia la balacera. Y con relación a la motocicleta hallada en el descampado se determinó que era de propiedad del occiso.

Cabe señalar que de acuerdo con la información policial Manza Murgueytío presenta detenciones ocurridas entre el 2018 y 2021 por los delitos de hurto y robo agravado. Asimismo, estuvo recluido desde el 13 de abril del 2021 hasta junio de este año, que recupera su libertad para caer asesinado a balazos.

