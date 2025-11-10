El destacado atleta máster chinchano conquistó la Media Maratón Internacional del Mar del Plata. Jaime Diego Almeyda Atúncar participó ayer en el campeonato internacional realizado en Argentina y logró obtener el primer lugar en su categoría.

Esfuerzo por décadas

La medalla de oro que cuelga en su pecho es el resultado -señala- del “trinomio perseverancia, sacrificio y disciplina”. Almeyda, docente en ejercicio, hace siete años quedó en segundo lugar en una competencia similar, desde entonces esperaba cobrarse la revancha.

Mar del Plata era la ocasión para demostrar porque ‘Chincha es cuna de campeones’. Él con el número 9885 saltó a la pista en búsqueda de la gloria, y lo logró. Diego marcó 0:44:51, superando a todos en su categoría.

“Este triunfo se lo dedico a mis familiares y amistades que me motivaron a luchar por el primer lugar”, escribió en su red social.

