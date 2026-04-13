Las Elecciones Generales 2026 debían de iniciar a las 7 de la mañana de ayer domingo 12 de abril, pero en algunos locales de votación, en la provincia de Chincha, hubo retraso debido a la ausencia de la totalidad de los miembros de mesa.

Los ciudadanos que llegaron para emitir el voto por el candidato de su preferencia tuvieron que esperar hasta que todo este habilitado para recién ingresar a la cabina de sufragio.

Deber cívico

Hubo mesas, como en el colegio N°22250, en el distrito de El Carmen, que la demora fue de pocos minutos. En otros, la tardanza bordeo la hora, generando incomodidad en el electorado. Es el caso de la institución educativa de nivel inicial N°257, en Sunampe, en donde la cola fue creciendo con cada minuto que pasaba. Según informó el personal policial el problema surgió por la no presencia de todos los miembros de mesa.

Superada esta situación, los votantes pudieron cumplir con su deber ciudadano. Otra de las incidencias surgidas en este proceso electoral fue que algunos electores no figuraban en el padrón de la institución donde antes votaban. Cabe mencionar que para estas elecciones se instalaron 634 mesas de sufragio, divididas en 71 locales de votación en toda la provincia de Chincha, teniendo más de 186 mil electores hábiles.

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