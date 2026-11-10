Un aparatoso accidente de tránsito entre un automóvil Toyota de color plomo y una mototaxi celeste y blanca dejó cuatro personas heridas la tarde del lunes 9 de noviembre, en la carretera Panamericana Sur, a la altura del ingreso a la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. Los heridos fueron trasladados al Hospital San José para recibir atención médica.

Brutal accidente

El vehículo particular involucrado en el accidente tenía la placa de rodaje AML-282, mientras que la mototaxi llevaba la matrícula 0699-TC. Tras el impacto, ambas unidades quedaron con daños materiales, principalmente la mototaxi, que terminó seriamente afectada.

De acuerdo con información preliminar, el conductor de la mototaxi habría intentado cruzar desde el lado derecho de la vía para ingresar a la playa Las Totoritas, sin percatarse de que por la Panamericana Sur circulaba el automóvil en sentido de Lima hacia Chincha. El testigo señaló que el vehículo particular aparentemente se desplazaba a excesiva velocidad.

Posteriormente se confirmó que fueron cuatro los heridos: dos hombres y dos mujeres, quienes fueron evacuados en una ambulancia de COVIPerú y unidades de la Policía de Carreteras hacia el Hospital San José de Chincha.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras y personal de Serenazgo de Grocio Prado, quienes participaron en las labores de auxilio y atención de la emergencia, además de las diligencias correspondientes.

Tras el accidente también se denunció la sustracción de accesorios de la mototaxi. Según informó un familiar del conductor, cuando llegaron al lugar se percataron de que habían desaparecido la batería, el autorradio y los parlantes de la unidad siniestrada.

Otro aspecto que llamó la atención fue la falta de señalización en el acceso a la playa Las Totoritas, situación advertida durante la cobertura del accidente. Este punto cobra relevancia debido a que se trata de una entrada ubicada directamente en la carretera Panamericana Sur, donde los vehículos deben realizar maniobras para ingresar al balneario.

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