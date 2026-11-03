Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector San Miguel, en la provincia de Pisco, dejando como saldo dos personas gravemente heridas. La emergencia movilizó al personal de la Compañía de Bomberos N.° 37 Nuestra Señora de las Mercedes, cuyos efectivos acudieron para auxiliar a los ocupantes del vehículo siniestrado. La unidad quedó destrozada.

Brutal siniestro

De acuerdo con las primeras observaciones, el automóvil habría perdido el control por causas que son materia de investigación, terminando en el carril contrario e impactando violentamente contra las barandas de seguridad de la vía. Debido a la fuerza del choque, sus ocupantes quedaron atrapados entre los fierros del vehículo. El personal de serenazgo local llegó rápidamente para atender la emergencia, luego los bomberos, quienes tuvieron que emplear equipos especializados para lograr rescatarlos.

La unidad involucrada es un Toyota Corolla Business Wagon, de color rojo, con placa de rodaje C4L-031, que transportaba varias jabas de frutas, entre ellas papayas. Tras ser liberadas, las dos personas heridas fueron trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Según consulta pública de la SUNARP el propietario seria Erick Joel López Flores.

En tanto, la unidad vehicular quedó completamente destrozada, evidenciando la brutalidad del siniestro vial, en plena vía nacional.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO