fue detenido durante un megaoperativo policial ejecutado en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. El intervenido registraba una orden de captura vigente

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Chincha, quienes lograron ubicar y detener al sujeto tras verificar que era requerido por la justicia.

Luego de su captura, L.T.M. fue trasladado y puesto a disposición del juzgado que solicitaba su detención, a fin de continuar con las diligencias y procedimientos judiciales correspondientes.

Asimismo, durante el operativo “Control Territorial”, la División de Orden Público y Seguridad Chincha Chincha a través de la Comisaría PNP Chincha Baja intervino en la Panamericana Sur Km 200 (entrada a Pedregal) a César Manuel Arrospide García (39).

​Al consultar el sistema ESINPOL, registró requisitoria vigente (Captura) por el delito de Hurto Agravado, solicitado por el 1er Juzgado Penal Unipersonal de Chincha Alta. Fue puesto a disposición de la sección de delitos y faltas en calidad de detenido.

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