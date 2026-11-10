Un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales L.T.M., fue detenido durante un megaoperativo policial ejecutado en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha. El intervenido registraba una orden de captura vigente por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de Chincha, quienes lograron ubicar y detener al sujeto tras verificar que era requerido por la justicia.

Luego de su captura, L.T.M. fue trasladado y puesto a disposición del juzgado que solicitaba su detención, a fin de continuar con las diligencias y procedimientos judiciales correspondientes.

Asimismo, durante el operativo “Control Territorial”, la División de Orden Público y Seguridad Chincha Chincha a través de la Comisaría PNP Chincha Baja intervino en la Panamericana Sur Km 200 (entrada a Pedregal) a César Manuel Arrospide García (39).

​Al consultar el sistema ESINPOL, registró requisitoria vigente (Captura) por el delito de Hurto Agravado, solicitado por el 1er Juzgado Penal Unipersonal de Chincha Alta. Fue puesto a disposición de la sección de delitos y faltas en calidad de detenido.

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