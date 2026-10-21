Un operativo del personal de Inteligencia de la Policía Nacional permitió la captura de Walter Joel Peña Morón, de 34 años, conocido con el alias de “Chucky”, quien era requerido por la justicia por el presunto delito de lesiones leves. La intervención se realizó el martes 20 de octubre, a las 11:58 de la mañana, en el cruce de las calles Callao e Independencia, en el centro de la ciudad de Ica.

Requisitoria vigente

Según información policial, Peña Morón registraba una requisitoria judicial vigente solicitada por el Primer Juzgado de Pisco, correspondiente al expediente N.° 1188, con fecha 15 de julio de 2026. El requerimiento estaba relacionado con una investigación por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, por lo que fue intervenido para ser puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante.

La Policía también identificó a alias “Chucky” como presunto integrante de la organización criminal denominada “Los Extraditables de la Villa”, a la que se atribuye actividad delictiva en la provincia de Pisco. De acuerdo con el reporte policial, esta agrupación estaría vinculada a presuntos hechos de sicariato, tráfico ilícito de drogas y otros delitos contra la seguridad pública.

Entre los hechos que se atribuyen a dicha organización figuran homicidios calificados y lesiones ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, presuntamente relacionados con la modalidad de sicariato. Asimismo, las autoridades señalaron que la banda estaría implicada en presuntas extorsiones agravadas contra paraderos de transporte público y empresarios de la provincia de Pisco. El reporte policial también señala que Peña Morón registraba antecedentes por presuntos delitos de robo agravado y extorsión.

Tras su captura, el intervenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias y atender el requerimiento judicial vigente. La intervención forma parte de las acciones de inteligencia policial orientadas a ubicar a personas requisitoriadas y combatir las actividades delictivas en la región Ica.

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