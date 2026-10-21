Efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través de la Comisaría PNP Chincha Alta y en coordinación con personal especializado de Inteligencia de la PNP, lograron la desarticulación de la presunta banda criminal “Los malayos del sur nueva generación”, durante una intervención ejecutada en el A. H. Sarai Toledo, pasaje San Cristóbal, en Chincha Alta.

Sujetos detenidos

Como resultado de la acción policial, fueron detenidos tres presuntos integrantes de la banda, identificados con las iniciales P.C.C.S. (28), alias “Jeque”; G.N.C.S. (32), alias “Tía”; y J.E.M.E. (30), alias “Zoly”.

Durante la intervención, el personal policial incautó una carabina marca Smith & Wesson, modelo M&P, dos cacerinas (una abastecida con 25 cartuchos calibre 22 y otra con siete cartuchos del mismo calibre), un cartucho calibre 7.62 × 51 mm, con inscripción “FAME”, once bolsas transparentes con cierre hermético que contenían hojas, tallos y semillas secas, presuntamente correspondientes a cannabis sativa (marihuana) y un celular de color negro con rojo.

Los detenidos son investigados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, así como violencia y resistencia a la autoridad. Las especies incautadas fueron sometidas a las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades conforme a ley.

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