Con el objetivo de descentralizar las atenciones médicas y acortar la brecha de acceso a la salud, la Red Asistencial Ica en un esfuerzo conjunto con el Hospital Perú de EsSalud, dio inicio a la Campaña de Salud Integral en el Hospital II René Toche Groppo de Chincha, la cual se desarrollará hasta el próximo miércoles 26 de agosto.

Servicios médicos

Durante la jornada médica itinerante, los usuarios tienen acceso a una amplia cartera de especialidades, que incluye medicina interna, cardiología, gastroenterología, ginecología, neurología, oftalmología y otorrinolaringología.

Además, se realizan procedimientos de ecografías, rayos X y análisis de laboratorio, complementados con servicios de enfermería y entrega de medicamentos en farmacia.

Esta iniciativa busca impactar positivamente en miles de usuarios mediante la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de diversas patologías.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, señaló que, la presencia del Hospital Perú en Chincha, “nos permite atender directamente las necesidades de nuestros asegurados, reduciendo los tiempos de espera. Asimismo agradeció el compromiso de todo el personal médico y asistencial que hace posible llevar salud de calidad, con calidez y oportunidad, a cada rincón de nuestra región”, dijo.

El Hospital Perú es el nosocomio móvil de EsSalud que recorre las distintas regiones del país para atender emergencias y llevar atención médica especializada, gratuita y de alto nivel tanto a la población asegurada como a la no asegurada en las zonas de mayor necesidad.

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