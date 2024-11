El diferendo limítrofe entre Chincha y Cañete todavía no es resuelto y sin embargo en la zona de conflicto existe más presencia cañetana que de la región Ica. En la víspera, las autoridades de la provincia vecina arribaron hasta el centro poblado Nuevo Ayacucho y paralizaron una obra, argumentando que el titular no contaba con licencia de construcción, y que esta observación debía ser resuelta no en Chincha sino en la municipalidad de Cañete.

Grave problemática

El miércoles el burgomaestre José Alcántara (Cañete) junto a Joaquín Ayala (alcalde de Nuevo Ayacucho), estuvieron en el área que permanece en controversia limítrofe, y detuvieron la construcción de un cercado en el borde costero, por bloquear el acceso a la playa y también por falta de documentación. La presencia e intervención cañetana ocurre en un terreno que es considerado jurisdicción del distrito de Grocio Prado (Chincha).

Al respecto, el consejero regional por Chincha, Washington Sotelo Luna, dijo que Nuevo Ayacucho y demás poblados pertenecen por “historia” a Grocio Prado. Además, lamentó que las exautoridades que ha tenido la región Ica, desde congresistas hasta gobernadores regionales no lograrán solucionar el problema limítrofe y se permitiera que Cañete avance con inversión pública.

“En los últimos años, hemos tenido dos gobernadores regionales que han sido de Chincha y uno de Ica, y ¿qué han hecho por los límites?”, cuestiona Sotelo. Indica que en todos los exgobiernos se han conformado comisiones para la defensa de los límites, pero que solo se convirtieron en ‘engaña muchachos’, que recibieron presupuesto del Gobierno Regional de Ica, pero “¿dónde están los resultados?, no hay solución, el problema sigue”, menciona.

Sotelo comentó que en la actual gestión regional existe una comisión de límites, en la que participan personas con “interés político”. “Llamo a la comisión que nos digan que es lo que han hecho, hay integrantes que están desde hace muchos años y no vemos nada positivo. Que nos digan a los chinchanos, a la región, que resultados tienen, que no nos estén engañando porque este tema de los límites muchas veces se usa como caballito de batalla electoral”, aseveró.

El consejero recordó que en el pasado la región tuvo representantes en el Congreso de la República que eran del partido de gobierno y que alcanzaron altos cargos en el Ejecutivo. “La situación limítrofe pudo haberse resuelto mucho tiempo atrás desde la Presidencia del Consejo de Ministros, todos recordarán quien ocupó el cargo en el gobierno del expresidente Ollanta Humala”, puntualizó.

