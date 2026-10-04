El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la zona norte de Chincha dictó sentencia contra Walter Telmo Rolfi Salazar Valdez (63), al ser hallado culpable de la comisión del delito contra la libertad, en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una menor de edad. Por este deplorable hecho, el sexagenario estará recluido en el establecimiento penitenciario de Chincha por al menos 14 años.

Condena de 14 años

El Ministerio Público a través del fiscal adjunto provincial Alejandro Almeyda sostuvo el caso durante el proceso penal seguido contra Salazar Valdez. En ese sentido, se presentaron los elementos probatorios necesarios ante el Colegiado.

La decisión de los magistrados fue la condenar al acusado a pena privativa de la libertad efectiva, además este será sometido a un tratamiento terapéutico especializado para su readaptación social.

La decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial se complementa con la fijación de una reparación civil por el monto de 8 mil soles que deberá de pagar el sentenciado en favor de la parte agraviada. El abono tendrá que realizarse durante el tiempo que dura la condena penal impuesta a Walter Salazar, natural del distrito de Aurahuá, en la provincia de Castrovirreyna.

Con esta sentencia fiscalía reafirma su compromiso con la persecución del delito y la protección de los derechos de la población vulnerable.

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