El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó siete meses de prisión preventiva contra Armando Richard Mendoza Abregu, de 58 años. El ciudadano es investigado por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. La medida judicial busca asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo de las investigaciones pertinentes.

Proceso judicial

La resolución fue emitida por el magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, titular del mencionado juzgado de flagrancia. La disposición legal recae en perjuicio directo de una menor de tan solo 9 años, identificada con las iniciales D.G.R.T. La gravedad de la acusación motivó a las autoridades judiciales a aplicar esta medida restrictiva extrema para salvaguardar el proceso.

Según el expediente fiscal, los hechos materia de investigación habrían ocurrido el pasado 29 de junio en el inmueble donde reside la víctima. Las pesquisas preliminares señalan que la menor agraviada se dirigía al tercer piso de la vivienda con la finalidad de recoger un balde. Fue en ese trayecto donde se desencadenaron los acontecimientos que ahora son objeto de una rigurosa fiscalización jurídica.

En esas circunstancias, al pasar por el segundo piso de la propiedad, la niña habría sido interceptada por el investigado. Armando Richard Mendoza Abregu presuntamente aprovechó el momento de vulnerabilidad para realizarle los tocamientos indebidos. Tras el lamentable episodio, la menor descendió de inmediato y llorando hacia la habitación que alquila junto a su madre en el mismo inmueble.

Una vez en el cuarto, la pequeña relató detalladamente lo ocurrido a su progenitora, quien actuó de manera inmediata ante la gravedad de la situación. Posteriormente, ambas se dirigieron a las dependencias policiales para poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes. Esta denuncia oportuna permitió la captura en flagrancia del sospechoso y el inicio de las diligencias de ley correspondientes.

El dictamen judicial precisa que la medida de prisión preventiva se computa desde el 29 de junio de 2026, fecha en la que se ejecutó la detención del investigado. El periodo de reclusión se extenderá hasta el 28 de enero de 2027. Durante estos siete meses, Mendoza Abregu permanecerá recluido en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Cabe precisar que el investigado es procesado por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 176-A del Código Penal Peruano. Esta normativa jurídica sanciona severamente los tocamientos y actos libidinosos en agravio de menores de edad.

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