Su valor histórico, significado cultural y su imponente presencia han hecho que el Ceibo de la Casa Hacienda San José sea declarado “Árbol Patrimonial”. Se estima que su longevidad es de aproximadamente 300 años, que además le han permitido convertirse en uno de los árboles con mayor altitud de la Hacienda.

Árbol por centenarios

En la ceremonia de la develación de la placa otorgada por la Municipalidad Provincial de Chincha y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), participaron Acke Cillóniz, la alcaldesa de El Carmen, Liz Hurtado, el regidor provincial César Aguirre entre otras autoridades locales.

Cabe indicar que el “Árbol Patrimonial” está acompañado de un poema que fue escrito por uno de los integrantes de la familia Cillóniz, quienes están a cargo de la Casa Hacienda, que fue uno de los principales centros de producción de algodón y caña de azúcar en la época virreinal.

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