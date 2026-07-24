El ejecutivo mantiene una deuda pendiente con el sector educación en Chincha. A pocas cuadras del ingreso a la ciudad, en la av. Luis Massaro, se ubica el colegio denominado emblemático Andrés Avelino Cáceres, con una deficiencia en infraestructura desde hace cerca de dos décadas que no se corrige pese a los cientos de alumnos que estudian en una de las principales escuelas de la provincia.

Larga espera

Tras el terremoto del 15 de agosto de 2007 esta institución fue una de las tantas afectadas en Chincha. Durante todo este tiempo locales escolares como el José Pardo y Barreda, Santa Ana, Próceres de la Independencia, entre otras pudieron alcanzar la reconstrucción, en el mejor de los casos integral, con dotación de mobiliario, y demás componentes. Sin embargo, el ex Comercio N°59 solo recibió aulas prefabricadas.

La esperanza de reconstrucción llegaba cada vez que alguna autoridad regional o del legislativo acudía al colegio. Pero, ninguno de los visitantes pudo lograr nueva estructura. En mayo de 2022, la Defensoría del Pueblo realizó una visita a varias escuelas en la provincia, entre estas el Andrés A. Cáceres. La observación principal estuvo referida al mobiliario (sillas y carpetas) y a la infraestructura, encontradas en deterioro.

Para ese entonces habían pasado más de 14 años desde el devastador movimiento telúrico y aún permanecían en la escuela los módulos prefabricados, entregados para uso de manera temporal, pero debido a la necesidad y falta de inversión pública tenían que seguir siendo usados por los alumnos. Desde esa fecha hasta la actualidad no hay mucha diferencia en la en cuanto a estructura en el colegio emblemático.

En unos días culmina el periodo presidencial que comenzó Pedro Castillo y cierra José María Balcázar, dejando pendiente la reconstrucción que requiere uno de los locales educativos con gran demanda de estudiantes para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Pese a las limitaciones en infraestructura los logros educativos continúan para la escuela creada hace más de 60 años.

EL DATO: Hace unos días se realizó la bendición del nuevo toldo del nivel primaria para brindar sombra y comodidad a los estudiantes. Un paliativo en medio de la necesidad de infraestructura por el que atraviesa la escuela chinchana.

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