El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha y la Fundación la Calera participaron en la firma de convenio de cooperación institucional para la promoción y fortalecimiento de proyectos de innovación educativa en los colegios del distrito de Alto Larán.

Por la educación

Como parte del acuerdo se ofrecerá el financiamiento no reembolsable a las iniciativas de mejoras que presenten las escuelas. Con dicho fondo, la comunidad tendrá la posibilidad para la implementación del proyecto, además de contar con el acompañamiento de las instancias educativas y del sector privado, que tiene participación en las escuelas lareñas.

Asimismo, se solicita a los padres de familia involucrarse con los colegios para conseguir la sostenibilidad del proyecto.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO