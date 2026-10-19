Los servicios de EduCuna de la provincia de Ica recibieron materiales educativos entregados por la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica), con el objetivo de mejorar las condiciones de atención de los menores y facilitar el desarrollo de actividades orientadas a su aprendizaje.

Para los menores

Los recursos permitirán desarrollar experiencias pedagógicas enfocadas en la estimulación temprana, una etapa fundamental para que los niños y niñas fortalezcan sus capacidades cognitivas, motrices, sociales y emocionales. A través de estos materiales, se busca promover el aprendizaje mediante actividades que estimulen la exploración, la interacción y el desarrollo de nuevas habilidades.

La entrega forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer los servicios de educación y atención durante la primera infancia, periodo en el que se establecen importantes bases para el desarrollo integral de los menores.

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