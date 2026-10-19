recibieron materiales educativos entregados por la Dirección Regional de Educación de Ica (DRE Ica), con el objetivo de mejorar las condiciones de atención de los menores y

Para los menores

Los recursos permitirán desarrollar experiencias pedagógicas enfocadas en la estimulación temprana, una etapa fundamental para que los niños y niñas fortalezcan sus capacidades cognitivas, motrices, sociales y emocionales. A través de estos materiales, se busca promover el aprendizaje mediante actividades que estimulen la exploración, la interacción y el desarrollo de nuevas habilidades.

La entrega forma parte de las acciones dirigidas a fortalecer los servicios de educación y atención durante la primera infancia, periodo en el que se establecen importantes bases para el desarrollo integral de los menores.

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