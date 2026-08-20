Tres instituciones educativas de la provincia de Ica recibieron nuevos módulos de mobiliario escolar como parte de una entrega realizada por la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI).

Apoyo a colegios

Los colegios beneficiados en esta primera etapa fueron la I.E. N.° 22367 del sector Jaurán, en Los Aquijes; la I.E. Medardo Jesús Aparcana Hernández, en Ocucaje; y la I.E. N.° 22733 República de Canadá, en Ica.

El mobiliario será destinado a las actividades diarias de los estudiantes y busca atender parte de las necesidades que presentan las instituciones educativas en cuanto a equipamiento de sus ambientes de enseñanza.

Durante la entrega, estudiantes de los colegios beneficiados recibieron con entusiasmo los nuevos muebles, que permitirán desarrollar las clases en condiciones más adecuadas y brindar mayor comodidad durante la jornada escolar.

La distribución forma parte de las acciones de la DREI para atender requerimientos de infraestructura y equipamiento en los centros educativos de la provincia. La entidad señaló que continuará gestionando intervenciones destinadas a mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes desarrollan sus actividades académicas.

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