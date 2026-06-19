Tres instituciones educativas de la provincia de Ica fueron beneficiadas con la entrega de nuevo mobiliario escolar como parte de un convenio de cooperación interinstitucional que busca fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

Carpetas y sillas

La ceremonia de entrega contó con la participación de representantes de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica, la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ica, autoridades locales, directivos y miembros de la comunidad educativa.

Las instituciones favorecidas fueron la I.E. N.° 22364 Santa Bárbara y la I.E. N.° 22764 La Máquina, ambas ubicadas en el distrito de La Tinguiña, así como la I.E. Catalina Buendía de Pecho, situada en el distrito de Los Molinos. Los planteles recibieron carpetas y sillas destinadas a mejorar la comodidad y funcionalidad de los espacios educativos.

La entrega fue posible tras un convenio interinstitucional desarrollado con la empresa agrícola Don Ricardo, que focalizó el apoyo en estos centros educativos con el propósito de contribuir al fortalecimiento de su equipamiento.

Durante la actividad, los participantes destacaron la importancia de la articulación entre el sector público y la empresa privada para impulsar iniciativas que permitan atender necesidades concretas de las instituciones educativas y generar mejores oportunidades para los estudiantes.

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