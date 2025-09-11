, tres instituciones educativas ubicadas en los distritos de La Tinguiña y San José de los Molinos, recibieron equipamiento escolar tras una iniciativa impulsada por trabajadores de una empresa agrícola.

Mejores condiciones

La entrega incluye desde carpetas unipersonales hasta mobiliario para comedores y equipamiento de cocina, buscando mejorar las condiciones de estudio y alimentación de los escolares.

A diferencia de los tradicionales programas sociales, esta acción nace desde dentro: fueron los propios operarios de la empresa quienes, organizados en un Comité de Bienestar, identificaron las necesidades más urgentes en sus comunidades y priorizaron la inversión en infraestructura educativa.

Las escuelas beneficiadas fueron: I.E. N°22308 – Chanchajalla, La Tinguiña: 60 carpetas unipersonales. I.E. N°49 – Santa Rosa, San José de los Molinos: implementación de cocina escolar. I.E. N°22306 – Cercado de Los Molinos: comedor escolar equipado con 120 sillas tipo espiga y 30 mesas cuadradas.

La entrega se realizó en los propios locales escolares con presencia de representantes de la Dirección Regional de Educación, autoridades locales y directivos de la empresa. Todos coincidieron en destacar el enfoque participativo del programa, que convierte las propuestas de los trabajadores en acciones concretas.

