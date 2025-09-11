Tras gestiones de la Dirección Regional de Educación, tres instituciones educativas ubicadas en los distritos de La Tinguiña y San José de los Molinos, en la provincia de Ica, recibieron equipamiento escolar tras una iniciativa impulsada por trabajadores de una empresa agrícola.

Mejores condiciones

La entrega incluye desde carpetas unipersonales hasta mobiliario para comedores y equipamiento de cocina, buscando mejorar las condiciones de estudio y alimentación de los escolares.

A diferencia de los tradicionales programas sociales, esta acción nace desde dentro: fueron los propios operarios de la empresa quienes, organizados en un Comité de Bienestar, identificaron las necesidades más urgentes en sus comunidades y priorizaron la inversión en infraestructura educativa.

Las escuelas beneficiadas fueron: I.E. N°22308 – Chanchajalla, La Tinguiña: 60 carpetas unipersonales. I.E. N°49 – Santa Rosa, San José de los Molinos: implementación de cocina escolar. I.E. N°22306 – Cercado de Los Molinos: comedor escolar equipado con 120 sillas tipo espiga y 30 mesas cuadradas.

La entrega se realizó en los propios locales escolares con presencia de representantes de la Dirección Regional de Educación, autoridades locales y directivos de la empresa. Todos coincidieron en destacar el enfoque participativo del programa, que convierte las propuestas de los trabajadores en acciones concretas.

