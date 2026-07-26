Con la finalidad de adoptar acciones ante el peligro inminente por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño se desarrolló una mesa de trabajo con los principales actores involucrados de la provincia de Chincha. El acuerdo de la primera reunión fue de iniciar con la elaboración de un plan de contingencia que permita articular respuesta y reducir los impactos por las precipitaciones pluviales.

Emergencia ante lluvias

En la víspera, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 097-2026-PCM en el cual declara el estado de emergencia en 796 distritos del país por intensas lluvias. En el caso de la provincia, están considerados Alto Larán, Tambo de Mora, Chincha Baja y El Carmen. La similitud de estas primeras cuatro localidades es que cuentan con afluentes que a lo largo de los años han sufrido desbordes, afectando viviendas y sembríos.

Otros distritos comprendidos en emergencia son Grocio Prado, con antecedentes por bloqueo de vías, daño en los cultivos y viviendas por caída de huaicos, también figuran: Chavín y San Pedro de Huacarpana. Estos últimos ubicados en la serranía. Precisamente sus autoridades fueron convocadas a participar en la mesa de trabajo con la Autoridad Local del Agua San Juan y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha Clase A.

El encuentro multisectorial permitió coordinar acciones de prevención y respuesta ante el peligro inminente que podría representar el Fenómeno El Niño. Asimismo, durante la reunión se evaluaron la capacidad logística y operativa con el que cuenta cada gobierno local, a fin de identificar necesidades, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar la atención ante posibles emergencias.

Parte del acuerdo es la elaboración del plan de contingencia para la actuación articulada de las instituciones. Asimismo, acordaron crear un grupo de coordinación permanente y la convocatoria para una nueva mesa de trabajo en la que se volverá a convocar a las autoridades de los distritos que están comprendidos en la declaratoria de emergencia, también a Indeci y otras instituciones públicas y privadas.

EL DATO: En el primer encuentro participaron representantes de los municipios de Tambo de Mora, El Carmen y San Pedro de Huacarpana. Para la próxima reunión se espera que las demás municipalidades participen.

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