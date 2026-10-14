La Municipalidad Provincial de Chincha decidió modificar la programación de las celebraciones por el aniversario de la provincia. Durante una sesión extraordinaria realizada la noche del lunes 12 de octubre, el pleno del Concejo Municipal aprobó por unanimidad dejar sin efecto diversos acuerdos que autorizaban la realización de ferias, espectáculos públicos y el funcionamiento de juegos mecánicos.

Suspensión de feria

La decisión se adoptó luego de evaluar la coyuntura local y la programación prevista para las próximas semanas. De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la reestructuración permitirá mantener únicamente las actividades protocolares y culturales.

Entre las autorizaciones sometidas a revisión figuró el acuerdo de concejo relacionado con el funcionamiento de los juegos mecánicos y la feria, cuya realización estaba prevista entre el sábado 17 y el lunes 26 de octubre de 2026. Durante la sesión, se solicitó a los regidores votar para dejar sin efecto el permiso correspondiente, pedido que fue sometido a consideración del pleno. Asimismo, se planteó anular la autorización otorgada para el Festival de Chincha 2026, programado para los días 24 y 25 de octubre.

Reciente homicidio

La decisión del concejo se adoptó en un contexto marcado por la preocupación ciudadana frente a la inseguridad que afecta a la provincia.

Cabe señalar que, el jueves 8 de octubre, Roxana Félix Carbajal, esposa del conocido promotor de eventos musicales Roberto Rospigliosi, fue asesinada a balazos cuando supervisaba los trabajos de instalación de los juegos mecánicos en el terreno destinado al campo ferial por el aniversario de Chincha, ubicado entre los sectores de San Luis y El Tigre, en Chincha Alta.

De acuerdo con las investigaciones preliminares difundidas sobre el caso, el ataque ocurrió aproximadamente a las 11:25 de la mañana, cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos descendió del vehículo menor, se dirigió hacia donde se encontraba la mujer y le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia, para luego escapar junto con su cómplice.

Tras escuchar las detonaciones, los trabajadores de la zona acudieron para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada de emergencia al hospital San José de Chincha. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego, se confirmó su fallecimiento en el establecimiento de salud.

Durante las diligencias policiales efectuadas en la escena del crimen, los agentes encontraron al menos seis casquillos de bala. La familia era víctima de extorsión.

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