El agua de alcantarilla se ha salido en más de una ocasión en el pasaje Santa Rosa del distrito de Grocio Prado, dañando la vivienda de la familia Castilla y también el predio que ellos utilizan como depósito. Para estas personas el culpable es Semapach y en consecuencia demandan que repare todos los daños que se han causado por las inundaciones recurrentes, que además afectan la tranquilidad de la población.

Perjuicio en la zona

Margarita Castilla, propietaria de los predios, señala que el colapso de desagüe daña las cajas que se utilizan para guardar las botellas que ellos comercializan. El perjuicio económico no tiene cuando parar y es que, según esta mujer, el agua negra se sale con frecuencia en este lugar y al no realizarse la intervención a tiempo su mercadería queda sumergida. “Las cajas, las botellas todito de ha malogrado”, refiere.

Y no son sólo estos productos que se afectan, sino además el inmueble. El depósito de esta familia presenta daños en las columnas, el piso y las paredes. “Todas las columnas se están deteriorando, se están desgranando, las varillas (fierros) se están oxidando por el desagüe que se sale siempre”, indica. Añade Margarita que cuando el agua residual sobrepasa su depósito, termina por inundar su vivienda.

La situación como ella acusa es recurrente y no hay quien repare los daños que se provocan. Es por ese motivo que esta mujer y sus hijos han solicitado una conciliación con la empresa que administra el servicio de alcantarillado en Chincha.

“Pedimos a Semapach que arregle los daños causados porque así no se va quedar. Nosotros hacemos mucho sacrificio para tener siquiera algo y me lo malogran así. No es justo”, menciona.

El jueves estas personas sufrieron un nuevo aniego e inundación del depósito. La situación motivó que uno de los hijos de Margarita acuda a Semapach en dos oportunidades para pedir solución.