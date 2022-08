El atoro en la red de alcantarillado en el pueblo joven Señor de Luren (Ica), ha provocado que varias viviendas presenten el desagüe atorado, además una casa quedó inundada en su totalidad por las aguas residuales.

El foco de contaminación se registró en la manzana Ll, en la primera etapa del mencionado sector, la vivienda de la adulta mayor Isabel Falconi, quedó afectada por la inundación en su interior con las aguas servidas que comenzaron a desbordarse en horas de la madrugada. Según vecinos, el problema se presentó debido a que el desmonte de una obra de pistas y veredas, cayó a los buzones, los mismo que se encontraban sin tapas. Los trabajos son ejecutados por la empresa Consorcio Señor de Luren con una inversión por más de 2 millones de soles.

Foco infeccioso

“Hace dos meses advertí a los ingenieros que estaban dejando los buzones sin tapa y se caía la arena, pero no me hicieron caso, ahora el desagüe ha colapsado y toda mi casa está inundada. Emapica ni la empresa me brindan solución, he tenido que mandar a mis nietos donde otro familiar porque el olor es insoportable”, declaró.

La familia ha tenido que colocar montículos de tierra y papeles absorbentes para evitar que las aguas contaminadas continúen penetrando en los rincones de su hogar, que está construido de adobe y las paredes son debilitadas por el problema.

En tanto, otras viviendas, corren el mismo riesgo, ya que sus tuberías de desagüe se encuentran atoradas y en cualquier momento las casas aledañas podrían inundarse.

Los pobladores además indicaron que en la obra se ha evidenciado la ausencia de un ingeniero supervisor y el ingeniero residente, además que los trabajos no son los adecuados, por lo que también exhortan una fiscalización de campo por parte de la Contraloría.