En el centro poblado Cruz Blanca (Chincha Alta), así como en el distrito de Grocio Prado en la av. Primavera (Sunampe) fueron descubiertos conexiones clandestinas de agua potable.

Esta situación calificada como hurto se evidenció a través del equipo de micromedición de la empresa Semapach, y demandó la clausura de las instalaciones colocadas a la matriz para hacer uso del recurso hídrico de manera irregular.

Corte inmediato

Para el primer caso, a la altura del estadio, se descubrió una tubería de dos pulgadas. Esta práctica que se desconoce por quien fue realizada no solo genera perjuicio económico a la prestadora del servicio, sino también a los usuarios que pagan para contar con agua de consumo poblacional. Situación similar sucedió en la jurisdicción grociopradina, al ubicarse abastecimiento no autorizado que beneficiaba a una familia.

Mientras que en la localidad de Sunampe, el equipo de Semapach descubrió otras dos conexiones clandestinas. Al parecer una de las tuberías estaba dirigida para dotar de agua a un local municipal. La mencionada empresa precisó que las acciones irregulares están sujetas al corte inmediato del servicio, sanciones administrativas, así como acciones penales por delito contra los servicios públicos con penas de hasta 6 años de cárcel.

VIDEO RECOMENDADO