En un operativo inopinado realizado en restobares y discotecas que funcionan en la ciudad de Chincha se identificó que brindaban atención pese a contar con licencia de funcionamiento para otro giro económico. Otra de las observaciones esta referida a la conservación de los productos con el que preparan los alimentos que son vendidos al público que concurre estos establecimientos nocturnos.

Inspección a locales

La inspección estuvo a cargo de la subprefecta provincial, Karla Campos Tasayco, en coordinación con el área de Fiscalización y Sanidad de la Municipalidad Provincial de Chincha y personal de control sanitario del hospital San José. Algunos de los locales intervenidos no tenían licencia para operar en servicio de comida y bebida. Ante esta situación se levantó un acta, solicitando a los propietarios que corrijan su autorización.

Aquellos negocios que incumplan con la observación serán merecedores de proceso administrativo. También deben corregir el almacenamiento de sus productos, la limpieza de los ambientes, así como las medidas de salubridad. Karla Campos, refirió que mantiene coordinación con el gobierno local y con el nosocomio para continuar con los operativos inopinados priorizando la salud pública y seguridad ciudadana.

