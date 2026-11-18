Un adulto y un adolescente fueron intervenidos y detenidos por la Policía Nacional tras ser señalados como presuntos implicados en una serie de robos perpetrados contra tres establecimientos de tiendas Mass, en Chincha.

Acción policial

Los detenidos fueron identificados como Eric Antony Chavarría Sayas de 33 años, conocido con el alias de “Monstruo”, y un adolescente de 17 años, alias “Pierito”. Ambos son investigados por su presunta participación en delitos contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, y contra la seguridad pública, relacionados con la fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes tomaron conocimiento de los hechos aproximadamente a las 10:10 de la noche del 16 de noviembre de 2026, luego de recibir información sobre tres asaltos cometidos contra locales de tiendas Mass. Los establecimientos afectados se encuentran en la avenida Benavides N° 510 y la avenida Panamericana N° 407, en Chincha Alta, así como en la avenida Unión N° 710, en el distrito de Pueblo Nuevo.

El primero de los hechos se habría registrado alrededor de las 8:59 de la noche, cuando dos sujetos ingresaron al establecimiento situado en la avenida Benavides y amenazaron a la cajera, robando S/ 3000 en efectivo y un celular marca Honor perteneciente a la empresa.

Tras recibir la información, los efectivos policiales desplegaron acciones de inteligencia, logrando detener a Chavarría Sayas y al adolescente.

Durante el operativo también se incautó una mototaxi marca Bajaj, de color amarillo con blanco, con placa 4795-BY, vehículo que presuntamente habría sido utilizado para desplazarse y cometer los asaltos. Entre las especies encontradas e incautadas figuran cuatro celulares.

Asimismo, los agentes encontraron una munición para arma de fuego de color dorado, con la inscripción “AGUILA 9 mm LUGER”, así como un buzo azul con manchas blancas y un casco negro con diseño plateado, marca LS2 Rapid. A ello se sumó la incautación de S/ 666.10 en efectivo, entre billetes y monedas.

La Policía informó, además, que los dos intervenidos estarían presuntamente vinculados con otros robos perpetrados anteriormente contra establecimientos comerciales de Tiendas Mass en diferentes sectores de la provincia de Chincha.

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