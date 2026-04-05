En lo que va de la semana dos locales de tienda Mass han sido víctimas de la delincuencia en la provincia de Chincha. El último hecho fue perpetrado la noche del Viernes Santo en la sede de la av. San Martín por dos sujetos, uno de estos portando arma de fuego, estuvo a cargo de amenazar a los clientes y trabajadora para apoderarse de todo el dinero que había en la caja registradora por la venta de productos diversos.

Grave delito

Al promediar las 8:30 de la noche aparece en el establecimiento el asaltante, llega a bordo de una motocicleta con su compinche, quien lo espera en el exterior. Los malandros, conocen su rol, uno de ellos ingresa aparentando ser cliente, pero lejos de dirigirse a los anaqueles, centra su atención en la cantidad de personas que había en el negocio: dos usuarios y una trabajadora en el área de cobranza.

El facineroso enseguida saca un arma de fuego y toma el control de la tienda. Los testigos atinaron a buscar refugio para no ser lastimados, mientras que la persona a cargo del local ante las presiones y amenaza del asaltante no tuvo más opción que permitir el acceso a la caja. En pocos segundos los billetes de diversa denominación son robados por el malhechor que sale corriendo hacia la av. San Martín donde espera su cómplice.

De acuerdo con la versión de quienes presenciaron este hecho criminal, el sujeto que ingresó a robar es de contextura delgada, alto, además vestía una polera roja y pantalón plomo. Con relación al otro malandro, que esperaba como campana, se observó que conducía una motocicleta de color blanco, y tras el atraco escapan juntos (en el mismo vehículo menor) con dirección desconocida.

Este es el segundo ataque delictivo que sufre la empresa en lo que va de la semana. Y es que el último martes, a pocos minutos del cierre de sus actividades, la tienda ubicada en la av. 13 de Octubre, en el distrito de Pueblo Nuevo, también fue asaltada por un sujeto que portaba arma de fuego y que para conseguir el dinero golpeó a uno de los trabajadores en la cabeza. Para escapar se apoyó en su compinche, quien lo esperaba en una motocicleta.

EL DATO: Personal policial del Departamento de Unidades de Emergencia quedaron a cargo de las diligencias tras el atraco del viernes. Al cierre de edición aún no se había informado sobre la detención de alguno de los integrantes de la banda.

VIDEO RECOMENDADO