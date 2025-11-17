En la provincia de Pisco, agentes de la Policía Nacional intervinieron durante la madrugada del fin de semana, a un joven señalado por su presunta participación en un robo ocurrido en una tienda Mass ubicada en la avenida Las Américas.

Grave delito

Según información policial, la intervención se produjo alrededor de la 1:30 a.m., momento en el que se detuvo a Darren Daniel Guzmán Cabrera (24), quien habría estado implicado en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en agravio del establecimiento comercial.

Las autoridades informaron que el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que junto con la Policía Nacional realiza las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y esclarecer la responsabilidad del intervenido.

