En la calle Francisco Pizarro, en Chincha Alta, una tienda dedicada a la venta de productos de importación, salvo de ser víctima de la delincuencia. Dos sujetos de madrugada intentaron ingresar al local, pero sus planes delictivos fueron frustrados por vecinos que alertaron a la policía, siendo reducidos los sospechosos, con las herramientas que usaban para vandalizar las cerraduras.

Frustran robo

Los bandidos pretendían aprovechar el poco tránsito vehicular y peatonal en esta arteria que colinda con la av. Óscar R. Benavides para cometer sus fechorías. Estos tenían en su poder cizalla para romper los candados, también alicate, desarmadores, cuchillo, entre otras especies. La presencia de los sujetos fue descubierta y con apoyo de personal policial motorizado se frustró el robo.

Los agentes intervinieron a los presuntos autores y además decomisaron las herramientas que llevaron para la comisión del latrocinio. Cabe indicar que mediante esta modalidad días antes robaron en una botica de la av. Victoria y por la rápida respuesta de los vecinos se consiguió retener a uno de los facinerosos, que fue entregado a la División Policial de Chincha las diligencias correspondientes.

