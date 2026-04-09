Los efectivos de la comisaría de Alto Larán intervinieron en un caso de violencia suscitado en su jurisdicción y realizaron la detención de un sujeto, sindicado de intentar atacar a sus vecinos con un machete. El presunto agresor y el arma blanca quedaron en custodia de la policía para las diligencias correspondientes.

Ataque criminal

Una moradora al presenciar el episodio violento y temiendo lo peor corrió hasta la carretera del distrito lareño en búsqueda de ayuda. Personal de la delegación local, circunstancialmente, pasaban por el sector y fueron advertidos sobre la agresión que venía ocurriendo. La mujer indicó que un vecino portaba un machete, con el que estaba atacando a los hermanos Yataco por razones desconocidas.

Los policías atendieron el llamado de emergencia y hallaron a los agraviados, quienes indicaron que el vecino, identificado como Alberto Vega, había intentado causarles lesión con la mencionada arma blanca. Ante la versión de los denunciantes, el presunto agresor fue detenido. En la diligencia fue encontrado el machete y puesto a disposición de la comisaría para las pericias de ley.

Vega, quien fue encontrado con aliento alcohólico, quedó en calidad de detenido para la investigación en su contra por la presunta comisión del delito de tentativa de homicidio.

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