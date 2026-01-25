La tranquilidad de la Asociación Óscar Sánchez Dulanto, en la ciudad de Ica, se vio abruptamente interrumpida por un violento ataque que dejó a un joven gravemente herido y a toda una comunidad sumida en el miedo.

Ataque criminal

El agresor fue identificado como Eddue Fernando Huayta Anampa (49), quien labora como mototaxista y, según los testigos, llegó al lugar en un estado de exaltación extrema. El sujeto gritaba amenazas mientras blandía el arma blanca, buscando insistentemente a su medio hermano Jaime Mesa, con quien mantenía un conflicto familiar.

De acuerdo con las versiones recogidas, el enfrentamiento tendría como trasfondo una disputa por la posesión de un terreno, situación que habría escalado hasta convertirse en un episodio de violencia descontrolada. Los vecinos relataron que el sujeto no atendía razones y parecía decidido a atacar.

Ante el inminente peligro, Merly Sheyla Huamán Huayta, sobrina del agresor, intentó calmarlo y evitar que cometiera una locura. Sin embargo, sus ruegos fueron inútiles, ya que el sujeto continuó avanzando de manera agresiva, empuñando el machete y profiriendo amenazas de muerte.

La situación se tornó aún más crítica cuando Gianmarco Quiñonez Pérez, pareja de Merly, salió en su defensa al ver que ella estaba a punto de ser atacada. En respuesta, Huayta Anampa arremetió con el machete, cercenándole el meñique de la mano izquierda y dejando seriamente lesionado el dedo anular.

Pese a haber causado una lesión de extrema gravedad, el atacante no detuvo su accionar y continuó buscando a su medio hermano, llamándolo a gritos para que saliera de la vivienda. En el lugar quedaron visibles manchas de sangre tanto en la vía pública como dentro del inmueble, evidenciando la brutalidad del ataque.

Tras el violento episodio, el agresor se dio a la fuga a bordo de su mototaxi de color amarillo, con placa MF-4933, generando mayor preocupación entre los vecinos, quienes temen que pueda regresar para consumar sus amenazas.

Horas después, familiares del herido se trasladaron hasta los exteriores de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Ica, donde denunciaron públicamente el hecho y expresaron su indignación al conocer que el presunto agresor habría sido puesto en libertad, pese a la gravedad de lo ocurrido.

Los deudos sostienen que existen pruebas contundentes, como videos, fotografías y testimonios, que demostrarían que se trató de un presunto intento de homicidio, ya que el machete fue dirigido inicialmente a zonas vitales y solo una reacción defensiva evitó una tragedia mayor.

Finalmente, los vecinos del A.H. Óscar Sánchez Dulanto exigieron a las autoridades una actuación firme y oportuna, advirtiendo que la permanencia del agresor en libertad representa un grave riesgo para la seguridad del sector y podría desencadenar un nuevo hecho de sangre si no se toman medidas inmediatas.

