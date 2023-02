Chincha: Detonan aparato explosivo en vivienda de la UPIS El Trébol.

La delincuencia no tiene cuando parar. El miércoles último al promediar las 11 de la noche sujetos que están en proceso de identificación arrojaron un aparato explosivo, al parecer dinamita, a la vivienda de una vecina de la UPIS El Trébol, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha). El fuerte estruendo alertó a los moradores que notaron un mototaxi de color amarilla huyendo de la escena del atentado.

Los autores de este desalmado hecho arribaron al lugar y antes de ser descubiertos por los vecinos prenden la mecha del explosivo, que es lanzado a la casa donde habita una mujer de la tercera edad. Tras este acto se alejan raudos de la onda expansiva. De pronto la manzana E de este poblado es sacudido por la detonación. Al menos dos casas sufrieron rotura de los vidrios de las ventanas.

Cuando los pobladores salen a la calle para ver lo que pasó observan el trimoto que escapaba con los vándalos. Mientras que en la casa de la familia Manchego caían los pedazos de vidrio de las ventanas afectadas por la explosión. Otra vivienda también resultó con daños materiales en este atentado que conmociona a los pobladores y cuyo móvil todavía se mantiene en investigación.

Según informó una fuente oficial la propietaria del inmueble ha comentado que no tiene problemas con ninguna persona y en consecuencia desconoce quién pretenda hacerle daño. Además, habría señalado que no recibió amenazas previas a este ataque criminal que por fortuna sólo dejó daños materiales. No obstante, aun resta por conocerse la versión de los demás ocupantes de esta vivienda.

La policía ha recorrido el lugar en búsqueda de las cámaras de seguridad que pudieran haber captado el desplazamiento de los facinerosos para dar con su identidad y captura, así como del sujeto que planificó este hecho. Asimismo, se investiga el móvil del ataque con explosivo, que es el primero que se registra en lo que va del año en la provincia de Chincha. No se descarta que se trate de un acto extorsivo.

