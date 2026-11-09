El jr. San Martín, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue el escenario de un atentado criminal con explosivo, que pudo haber dejado víctimas mortales. Los facinerosos colocaron, al parecer, dinamita, en la ventana de una vivienda, en donde se encontraba D.P. y su hermana menor, quienes al sentir un olor a cable quemado optaron por retroceder. Esa oportuna reacción permitió a ambas alejarse de la onda expansiva sin sufrir daño severo.

Ataque criminal

Las mujeres estaban en el interior del predio que alquilan realizando sus actividades personales, antes de irse a dormir, sin imaginar que iban a ser blanco de un ataque. De acuerdo con las investigaciones preliminares fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se colocan frente a la vivienda. Uno de estos baja, llevando el aparato explosivo que deja en la ventana, y tras encender la mecha sale corriendo para huir junto a su compinche.

En ese preciso momento, la menor de la familia, que se encontraba más cerca de la ventaba siente un olor desagradable, era como si se estuviera quemando un cable, describe. Ella informó de inmediato a su hermana mayor, y la decisión por precaución fue alejarse hasta conocer que ocasionaba ese problema. Justo en esos segundos ocurre la fuerte explosión, que nubló de polvo la zona y sembró el miedo entre los moradores del jr. San Martín.

Los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo, alertados por el hecho, acudieron al lugar, evidenciando daños materiales en la ventana y puerta principal, también en la pared. La policía no descarta que se trate de un hecho con fines extorsivos. No obstante, una de las personas del predio refirió no haber recibido amenazas previo al atentado, y que tampoco tuvo problemas con terceras personas, además de no contar con propiedades registradas.

Cabe mencionar que hace dos años, precisamente, en el mes de noviembre, un vecino del mismo sector, que tenía a su cargo un pequeño negocio, fue blanco de extorsionadores. Estos no solo enviaban mensajes, sino que dejaron un explosivo y una nota en la puerta de su casa. Él por su seguridad y la de su familia denunció el hecho, también optó por cambiar su dirección por temor a que los facinerosos vuelvan a actuar en su contra.

EL DATO: La policía se encuentra en búsqueda de los sujetos que huyeron en motocicleta tras dejar el aparato explosivo en la ventana de la casa. Se presume que estos actuaron por encargo del líder de la banda criminal.

LA CIFRA: 2 sujetos estuvieron a cargo de perpetrar el hecho que atemorizó a la comunidad.

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