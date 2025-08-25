La tranquilidad de la noche del último sábado se vio interrumpida por una fuerte explosión registrada en la puerta del local Hakuna Matata, en la vía de acceso a Huacachina.

Ataque explosivo

Según las primeras versiones, delincuentes habrían detonado un artefacto explosivo, presuntamente dinamita, en lo que sería un nuevo caso de extorsión que golpea al sector empresarial en Ica.

Un video grabado segundos después del ataque muestra la magnitud de los daños: varios vehículos estacionados resultaron afectados por la onda expansiva, mientras se escuchan alarmas encendidas y a un hombre quejarse de dolor en el oído. El estallido generó pánico entre los visitantes, justo en una de las zonas más concurridas durante los fines de semana por la presencia de discotecas y centros de diversión en el acceso al balneario.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. Lo ocurrido refuerza la preocupación de la ciudadanía, ya que no se trataría de un hecho aislado: situaciones similares se han reportado en distintos sectores de la ciudad, lo que evidencia el accionar de la criminalidad organizada en Ica.

Comerciantes y empresarios turísticos exigieron a las autoridades un plan inmediato de seguridad que garantice la protección de los negocios y de los miles de visitantes que cada semana acuden a Huacachina, pues advirtieron que este tipo de hechos podrían derivar en consecuencias fatales y dañar seriamente la imagen turística de la región.

VIDEO RECOMENDADO