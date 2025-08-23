El miedo se apoderó de los vecinos de la urbanización Posada del Sol, en el sector Menorca, tras una violenta explosión registrada la noche del lunes cerca de las 23:45 horas. Según los primeros reportes, desconocidos habrían dejado dinamita en el frontis de una vivienda ubicada frente al Parque Grande, generando un fuerte estallido que estremeció a toda la zona.

Ataque nocturno

El incidente ocasionó cuantiosos daños materiales en el inmueble afectado, aunque, afortunadamente, no se reportaron víctimas personales. Agentes de la Policía Nacional y serenazgo del patrullaje integrado acudieron de inmediato al lugar para acordonar la zona, iniciar las investigaciones y garantizar la seguridad de los vecinos.

El hecho, que habría estado vinculado a presuntas disputas relacionadas con la minería, mantiene en zozobra a los moradores del sector, quienes demandan mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques.

