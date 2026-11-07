La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha logró que el Poder Judicial dicte 12 meses de prisión preventiva contra Andy Luis Flores Vilcarín y Michell Alejandro Becerra Tasayco, quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en agravio del representante de una empresa de transportes local.

Investigación fiscal

La investigación del caso estuvo a cargo del Dr. Sergio Torres Quispe, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, quien logró sustentar formalmente el requerimiento acusatorio en la audiencia correspondiente, cumpliendo con los presupuestos procesales establecidos por la ley.

Para el esclarecimiento de los hechos, el Ministerio Público empleo de manera estratégica técnicas especiales de investigación, que incluyeron exhaustivas labores de observación, vigilancia y seguimiento. Estas herramientas permitieron recopilar indicios contundentes sobre el modus operandi de los imputados y consolidar la hipótesis fiscal.

Asimismo, como parte de las diligencias orientadas al acopio de pruebas, se ejecutó una orden de allanamiento y registro domiciliario en los inmuebles vinculados a los investigados, lo que permitió incautar elementos de interés criminalístico que fortalecieron el caso del Ministerio Público.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público sustentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan directamente a ambos imputados con las acciones delictivas desplegadas contra el agraviado. Asimismo, detalló la prognosis de la pena y el peligro procesal ante la falta de arraigos suficientes, lo que justificó la necesidad del internamiento preventivo para asegurar el éxito del proceso penal.

Los hechos materia de investigación ocurrieron entre los meses de agosto y septiembre de 2026 en el distrito de Pueblo Nuevo y zonas aledañas, periodo en el cual la víctima sufrió constantes amenazas y exigencias de dinero bajo coacción. Cabe precisar que a Flores Vilcarín también se le investiga por el presunto delito de tenencia de municiones y materiales explosivos.

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