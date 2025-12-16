La Fiscalía logró un año de prisión preventiva contra dos sujetos acusados de extorsionar a un empresario por miles de soles. Realizaban amenazas criminales contra la familia de la víctima y sus negocios, también amenazaron con atentar contra un evento.

Delito criminal

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, logro 1 año de prisión preventiva contra Yanpier Deivis Choque Jurado y Jhon Pool Muñante Aparcana, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio - en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de un comerciante y promotor de eventos.

El Ministerio Público durante la audiencia, sustentó que existen suficientes indicios que vinculan al investigado con los hechos materia de investigación, así como la necesidad de asegurar su presencia durante el proceso penal y garantizar el correcto desarrollo de las diligencias.

De acuerdo con las diligencias fiscales, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025, cuando el agraviado se encontraba realizando sus labores y recibió una llamada telefónica de una persona que se autodenominó “La Pantera”, identificada como Yanpier Deivis Choque Jurado, quien le exigió el pago de cinco mil soles (S/ 5,000.00) a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y sus negocios, incluido un evento programado para el 29 de noviembre de 2025.

Ante la negativa inicial, el agraviado fue amenazado en reiteradas ocasiones mediante mensajes y audios enviados a través del aplicativo WhatsApp, lo que generó temor y lo llevó a realizar el depósito del monto exigido, mediante transferencia bancaria, con la finalidad de salvaguardar su integridad personal y la de sus familiares.

Los investigados fueron internados en el establecimiento penitenciario que disponga el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones orientadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

