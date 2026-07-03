El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo de la jueza Ángela Carolina García Vivanco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Cristhian Daniel Yayahua Ayuque (25) y Percy Julián Falcón Villagaray (30), investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de Badiño Bonet Bautista Ramos.

Asimismo, Percy Julián Falcón Villagaray es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro, tenencia o uso no autorizado de materiales peligrosos.

Investigación fiscal

De acuerdo con la investigación, el agraviado denunció el hurto de su vehículo el pasado 25 de junio en el distrito de San Juan Bautista (Ica) y, posteriormente, informó que venía recibiendo llamadas y mensajes mediante WhatsApp, a través de los cuales una persona desconocida le habría exigido el pago de S/ 2500 para devolver la unidad y no ocasionarle daños.

Como parte de las diligencias, personal de la DEPROVE Ica realizó un operativo de entrega controlada de parte del dinero exigido; en dicho acto uno de los investigados habría recibido el monto previamente registrado por la Policía Nacional, siendo intervenido en presunta flagrancia.

A partir de dicha intervención, se logró la captura del segundo investigado (Percy Falcón), a quien presuntamente se le encontraron tres artefactos explosivos tipo emulsión encartuchada, los cuales fueron incautados. Tras evaluar los presupuestos legales, el juzgado dispuso prisión preventiva para los investigados, medida que regirá del 25 de junio de 2026 al 24 de marzo de 2027.

Cabe señalar que, la extorsión agravada, prevista en el artículo 200 del Código Penal, sanciona a quien, mediante amenazas o violencia, busca obtener un beneficio económico ilícito. Por su parte, el artículo 279 del Código Penal reprime la fabricación, suministro, tenencia o uso no autorizado de materiales peligrosos, en protección de la seguridad pública.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO